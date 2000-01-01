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НДИ против закона о монополии главного раввината на гиюр 23.06 15:50   MIGnews.com

НДИ против закона о монополии главного раввината на гиюр

Стало известно, что в ближайшее воскресенье на утверждение министерской комиссии по законодательству будет вынесен законопроект о "государственном гиюре", закрепляющий за Главным раввинатом абсолютную монополию на признание еврейства.

Партия "Наш дом Израиль" выступает категорически против данного законопроекта. Он является результатом внутренней борьбы ультраортодоксов, и направлен против других течений в иудаизме, от которой страдают, прежде всего, репатрианты.

Мы не готовы поддержать инициативу, которая усиливает раскол внутри народа Израиля. Гиюр выполняет важную функцию интеграции тех, кто стремится стать евреями. В Израиле живут тысячи верных государству граждан, которые служили и служат в ЦАХАЛе, работают, платят налоги, но из-за этого закона, по чьей-то прихоти, перестанут быть частью еврейского народа.

Данный законопроект подается вопреки порядку, закрепленному коалиционными соглашениями, регулирующему и определяющему законодательство в сфере отношений религии и государства и изменения статус-кво. Подобные законодательные инициативы в обязательном порядке должны прежде рассматриваться специальной комиссией во главе с министром Яривом Левиным, учрежденной для этой цели. В данном случае, комиссия не была созвана.

Фракция НДИ требует выполнения коалиционных соглашений и созыва упомянутой комиссии до того, как этот законопроект будет представлен на рассмотрение министерской комиссии по законодательству.

Министр обороны, лидер партии НДИ Авигдор Либерман заявил:

"Речь идет о законопроекте, который разобщает еврейский народ и наносит тяжелейший ущерб репатриантам и еврейству диаспоры. Этот закон создает ничем не оправданную дискриминацию, вследствие чего мы можем потерять сотни тысяч представителей нашего народа и тех, кто стремится стать его частью. Мы решительно выступаем против законопроекта, который не только противоречит всякой логике, но и нанесет удар по репатриантам – гражданам Израиля, алие и отбросит Израиль на десятки лет назад".
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