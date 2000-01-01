23.06 16:21 MIGnews.com

Беннет: пришло время проявить милосердие к Ольмерту

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Министр образования Нафтали Беннет призвал сократить срок тюремного заключения бывшему премьер-министру Эхуду Ольмерту.В пятницу, 23 июня, министр просвещения на своей странице в Twitter написал:"Пришло время освободить Ольмерта. Несмотря на разногласия, нет никаких аргументов в отношении его окончательного вклада в безопасность Израиля. Пришло время проявить милосердие".Напомним, что в начале этой недели, бывший глава правительства был госпитализирован в медицинский центр "Шеба" в Тель-ха-Шомере в связи с ухудшением здоровья.В свете данного инцидента совет по условно-досрочному освобождению провел встречу для того чтобы рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Эхуды Ольмерта. Окончательное решение по этому вопросу будет объявлено 29 июня.