23.06 19:22 MIGnews.com

Макрон: прием беженцев – дело чести

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа должна принимать беженцев, так как это лежит в традициях и является делом чести. Об этом французский лидер заявил в ходе выступления саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 23 июня:"Мы говорили и о миграционном кризисе. Это касается не нескольких стран, это является общей проблемой, которая требует общего решения".По его словам, проблема миграции носит долгосрочный характер."Мы должны принимать беженцев, поскольку это лежит в наших традициях и является нашей честью. Беженцы — это не просто какие-то мигранты, не экономические мигранты. Это люди, покинувшие свои страны ради своей свободы — из-за войны или политической ситуации", — резюмировал Эммануэль Макрон.