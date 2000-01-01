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Хизбалла заявила о возможной войне арабского мира с Израилем 23.06 20:30   MIGnews.com

Хизбалла заявила о возможной войне арабского мира с Израилем

Лидер ливанской террористической группировки Хизбалла Сайед Хасан Насралла заявил, что в будущей войне между Израилем и Сирией или Ливаном примут участие тысячи бойцов из Ирана, Ирака и Йемена.

Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 23 июня.

Выступая на государственном телевидении, Насралла заявил:

"Израильский враг должен понимать, что, если он начнет войну против Сирии или Ливана это может привлечь тысячи, даже сотни тысяч бойцов со всего арабского и исламского мира", — подчеркнул он, отметив, что официально страны региона в нее могут и не вмешиваться.

Лидер шиитской организации добавил, что многие воюющие силы в сирийской гражданской войне на стороне президента Башара Асада могут принять участие в таком вероятном конфликте.
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