23.06 20:30 MIGnews.com

Хизбалла заявила о возможной войне арабского мира с Израилем

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Лидер ливанской террористической группировки Хизбалла Сайед Хасан Насралла заявил, что в будущей войне между Израилем и Сирией или Ливаном примут участие тысячи бойцов из Ирана, Ирака и Йемена.Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 23 июня.Выступая на государственном телевидении, Насралла заявил:"Израильский враг должен понимать, что, если он начнет войну против Сирии или Ливана это может привлечь тысячи, даже сотни тысяч бойцов со всего арабского и исламского мира", — подчеркнул он, отметив, что официально страны региона в нее могут и не вмешиваться.Лидер шиитской организации добавил, что многие воюющие силы в сирийской гражданской войне на стороне президента Башара Асада могут принять участие в таком вероятном конфликте.