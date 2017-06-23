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7 тысяч граждан стран СНГ находятся в розыске за терроризм | Фото: Thinkstock23.06 21:29   MIGnews.com

7 тысяч граждан стран СНГ находятся в розыске за терроризм

Более 7 тысяч граждан государств СНГ в настоящее время находятся в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера, в том числе более 2 тысяч наемников; ведется работа по формированию фототеки данных лиц.

Об этом заявил руководитель Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) генерал-полковник полиции Андрей Новиков, выступая в пятницу с докладом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"По состоянию на июнь этого года в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 7 тысяч граждан государств СНГ. Особо подчеркну, что из них более 2 тысяч — это наемники, то есть те лица, которые приняли участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран. Ведется постоянная работа и по формированию фототеки данных лиц", — цитирует РИА Новости слова Новикова.

Говоря о координирующей роли центра, Новиков акцентировал внимание на том, что вся актуальная информация о скрывающихся от правосудия террористах, а также о запрещенных террористических и экстремистских организациях направляется из государств Содружества и антитеррористических структур международных организаций в специализированный банк данных АТЦ СНГ.

"Здесь концентрируется информация о лицах, причастных к деятельности (запрещенных в РФ и ряде государств мира террористических организаций — ред.) "Аль-Каиды", ISIS и движения "Талибан". Удаленный доступ к банку данных осуществляется из стран СНГ в режиме реального времени", — отметил руководитель АТЦ СНГ.
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