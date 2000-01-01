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Фотограф: Коби Гидеон. 23.06 08:27   MIGnews.com

Церемония закладки первого камня парка имени Йони Нетаниягу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял участие в церемонии закладки первого камня парка имени Йони Нетаниягу в Бат-Яме.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Шхемских ворот: "Около этих ворот раз за разом оказываются убийцы и террористы. Это место стало символом террора, но также стало символом борьбы с террором. Поэтому я попросил разработать программу, которая изменит ситуацию. И план повышения безопасности и ограничения свободы действий потенциальных террористов был подготовлен. Я утвердил эту программу, и ее реализация начнется в ближайшее время".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:
"Я действительно тронут вашим решением назвать созданный на этом холме парк в честь Йони.

Йони погиб в Энтеббе 41 год назад, во время спасательной операции по освобождению наших соотечественников из заложников. На мой взгляд, эта операция ознаменовала собой возрождение Израиля и проявила суть великих перемен, вызванных распространением сионизма среди нашего народа.

Мы создали собственное сильное государство в качестве гарантии нашего национального существования, прошли времена, когда евреи и еврейский народ были беззащитными, подвергались нападениям и унижениям, не будучи способными защитить себя. То, что источник нашей силы находится здесь, позволяет нам жить в нашей стране и обеспечивать наше будущее.

К сожалению, эта независимость требует время от времени высокой цены, которую платят наши сыновья и дочери, защищая нашу страну. Благодаря жертве и героизму солдат ЦАХАЛа, таких как Йони, как каждый сотрудник и сотрудница силовых структур, как Адас Малка и Адар Коэн, мы живем здесь и гарантируем, что всегда будем здесь жить.

Адас Малка сказал замечательную вещь. Когда мы с Сарой нанесли визит ее семье, родственники рассказали нам, что она говорила своим подчиненным: "Поймите, если нас здесь не будет, нас здесь не будет". Мы обеспечиваем существование столицы Израиля благодаря такой замечательной молодежи.

Вчера я встречался с министром внутренней безопасности, генеральным инспектором полиции и командующим Иерусалимским округом в связи с моей просьбой изменить ситуацию вокруг Шхемских ворот. Мы постоянно заботимся о праве каждого приходить молиться к святым местам. Мы великолепно с этим справляемся, сохраняем статус-кво, будучи посреди неспокойного, бушующего Ближнего Востока. Но около этих ворот раз за разом оказываются убийцы и террористы. Это место стало символом террора, но также стало символом борьбы с террором. Поэтому я попросил разработать программу, которая изменит ситуацию. И план повышения безопасности и ограничения свободы действий потенциальных террористов был подготовлен. Я утвердил эту программу, и ее реализация начнется в ближайшее время".

Фотограф: Коби Гидеон.

Фотограф: Коби Гидеон.
Фотограф: Коби Гидеон.

Фотограф: Коби Гидеон.
Фотограф: Коби Гидеон.

Фотограф: Коби Гидеон.
Фотограф: Коби Гидеон.
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