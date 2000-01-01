23.06 09:20 MIGnews.com

Либерман: Не допустит войну только фактор сдерживания

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Выступая 22 июня на конференции в междисциплинарном центре в Гецлии, министр обороны Авигдор Либерман заявил, что урегулирование отношений с палестинцами возможно исключительно после завершения процесса регионального урегулирования с умеренными суннитскими режимами на Ближнем Востоке.Он также отметил, что после заключения соглашения с палестинцами ряд проблем неизбежно останется неразрешенным ввиду того, что палестинцы не обладают независимостью в экономической сфере и в сфере безопасности. Министр Либерман подчеркнул, что ни одному так называемому палестинскому беженцу не будет позволено вернуться на территорию Государства Израиль, однако по оценкам около 700 тысяч палестинцев захотят вернуться из таких стран как Сирия и Ливан, и будут приняты в палестинских городах. Эти люди столкнутся при переселении с самыми разнообразными проблемами, что безусловно создаст целый ряд трудностей, и единственный способ их разрешить – посредством регионального урегулирования, которое будет включать в себя полномасштабные экономические и дипломатические отношения с умеренными арабскими странами. Согласно результатам одного из исследований, упомянутого министром обороны, результатом регионального урегулирования станет ежегодный дополнительный доход приблизительно в 45 миллиардов долларов, который получит Израиль.По словам Авигдора Либермана, основной причиной того, что план регионального урегулирования до сих пор не реализован, является тот факт, что с момента окончания Шестидневной войны 1967 года Израиль не продемонстрировал ни одной крупной военной победы, такой, чтобы ни у кого не возникло сомнений, кто является проигравшей, а кто победившей стороной."И именно поэтому следует четко осознавать: в любом последующем столкновении мы обязаны победить", - сказал он.Как заметил министр, в прошлом у Израиля было немало успешных кампаний, настолько, что их изучают во всех военных академиях мира. Однако этого недостаточно, необходима твердая однозначная победа, которая определит Израиль как сильное государство, к которому захотят присоединиться другие страны в регионе. При этом Израиль не планирует инициировать новую военную кампанию."Я повторяю в очередной раз, у нас нет ни малейшего намерения начинать какую-либо военную операцию ни летом, ни осенью, ни на севере, ни на юге. Наша цель предотвратить войну, а ты можешь предотвратить войну только с помощью создания силы сдерживания", - отметил глава оборонного ведомства. По его словам, именно это сейчас происходит по отношению к сектору Газа.Министр также заявил, что проблемы, возникшие в секторе Газа вызваны сугубо внутри палестинским конфликтом. Он также подчеркнул, что в данный конфликт Израилю не стоит вмешиваться, в том числе потому, что он обещает стать затяжным."Абу Мазен не делает одноразовое сокращение выплат. По крайней мере, на данном этапе, в его планах продолжить эти сокращения, и в течение нескольких ближайших месяцев полностью перестать пересылать средства, как на бензин, так и на лекарства, зарплаты и т.д.", - сказал министр обороны.По мнению Авигдора Либермана, это не является тактическим, одноразовым ходом. Это новая стратегия Абу Мазена, призванная, с одной стороны, навредить ХАМАСу, а с другой – привести к тому, чтобы ХАМАС инициировал конфликт с Израилем. Либерман подчеркнул, что Махмуд Аббас принял решение о прекращении перевода средств в сектор в одностороннем порядке, не согласовав его ни с Израилем, ни с Египтом и Иорданией.Относительно происходящего в Сирии, глава оборонного ведомства сказал, что "Хизбалла" пытается использовать сложившуюся там ситуацию для создания антиизраильского фронта на Голанских высотах, укрепления своих позиций и переброски современных вооружений. Он отметил, что армия предпринимает какие-либо действия на севере лишь тогда, когда речь идет о "тикающей бомбе": о переброске новейшего оружия, о предотвращении терактов, об обстрелах."Я предупреждаю власти Сирии: на них будет возложена вся ответственность. Международный аэропорт в Дамаске не может использоваться в качестве перевалочного пункта для контрабанды оружия "Хизбалле". Как только будет перейдена красная черта, мы не будем медлить", - заявил Авигдор Либерман.