23.06 10:23 MIGnews.com

Граждане ЕС смогут остаться в Британии после Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещала в рамках саммита ЕС в Брюсселе, что гражданам ЕС, проживающим на законных основаниях в Великобритании, будет разрешено остаться после Brexit.Премьер-министр назвала это "щедрым предложением", чтобы гарантировать постоянный "урегулированный статус" для 3 000 000 граждан ЕС."Позиция Великобритании представляет собой справедливое и серьезное предложение, направленное на то, чтобы предоставить как можно больше уверенности гражданам, которые поселились в Великобритании, строили карьеру и жизнь и принесли так много пользы нашему обществу", - сказала она.По словам Мэй, что данное решение будет зависеть от тех прав, которые взамен предложат миллионам граждан Великобритании в других европейских странах.План, который будет опубликован в полном объеме в понедельник, гарантирует постоянный стабильный статус 3 миллионов граждан ЕС, которые уже проживают в Великобритании, включая права на здравоохранение, образование, пособия и пенсии.Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что это "хороший старт", но еще многое предстоит решить.Новое правовое соглашение будет основываться на праве граждан на постоянное проживание после 5 лет пребывания в стране.Премьер-министр обещала "упрощенный порядок регулирования", заявив, что у людей будет возможность "использовать цифровые инструменты для регистрации".Тереза Мэй сказала, что права будут гарантированы в соответствии с законодательством Великобритании, а не в соответствии с европейским законодательством.Президент Европейского совета Дональд Туск заявил перед встречей с лидерами стран ЕС, что "должно быть ясно, что Европейский совет не является форумом для переговоров о Brexit".Лидеры просто приняли к сведению предложение премьер-министра Великобритании. Реальные переговоры состоятся в ближайшие недели в Брюсселе.