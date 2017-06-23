Катару дали 10 дней на выполнение ультиматума арабских стран
Саудовская Аравия и ее союзники предъявили эмирату Катар список требований, выполнение которых приведет к окончанию кризиса, возникшего на Аравийском полуострове.
Ключевыми требованиями являются закрытие телеканала Al-Jazeera, разрыв дипломатических связей с Ираном и прекращение всяких отношений с “Братьями-Мусульманами”.
Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром и установили блокаду эмирата.
Всего в ультиматуме - 13 пунктов. Он был передан Дохе при посредничестве Кувейта.
Катар должен отказаться от предоставления гражданства гражданам упомянутых четырех государств и депортировать тех, кто в настоящее время находится на территории эмирата. От Катара также требуют немедленной выдачи всех лиц, разыскиваемых четырьмя государствами за терроризм.
Катар обязан прекратить финансирование групп, внесенных в список террористических организаций и предоставить информацию о финансировании оппозиционных фигур из других стран. Среди этих групп - ХАМАС, Исламское Государство, “Хизбалла”, Джабхат ан-Нусра.
Катар также обвинен в “сближении с Ираном” и от него требуют возвращения в клуб региональных государств - Совета Сотрудничества Стран Персидского Залива.
Катар обязан закрыть все дипломатические представительства в Иране и выслать из страны всех членов корпуса стражей исламской революции. Торговля с Ираном будет разрешена лишь в рамках ограничений, налагаемых на такого рода бизнес санкциями США.
Катар должен закрыть не только Al-Jazeera, но и все дочерние предприятия - включая Al-Jazeera English. Катар также обязан прекратить финансирование нескольких других СМИ - в том числе, Arabi21 and Middle East Eye.
Катару дано 10 дней на исполнение требований Саудовской Аравии и ее союзников.
Катар пока не дал официального ответа на ультиматум, тем не менее, большинство требований, в том числе закрытие Al-Jazeera звучали и раньше. Катар заявил, что выполняться они не будут, и что Катар не будет вести переговоры с арабскими соседями до окончания блокады.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон предупредил арабские государства, что требования к катару должны быть “разумными и выполнимыми”.
Кризис вокруг Катара совпал по времени с “мягким путчем” в самой Саудовской Аравии, в результате которого наследным принцем и фактическим правителем королевства стал принц Мухаммед бин Султан. Подробнее о нем можно прочитать в материале "Молодой король".