23.07 07:13 MIGnews.com

Министр Исраэль Кац: казнить террориста из Халамиш

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац выразил соболезнования семьям израильтян, которые были убиты террористом во время вечерней трапезы шабата 21 июля."Необходимо применить смертную казнь по отношению к этому извергу, убившему троих человек. Если бы не выстреливший в террориста солдат, жертв было бы больше", - заявил министр.По словам Каца, военный суд позволяет приговаривать к смертной казни, однако армейская прокуратура, как правило, не прибегает к использованию этой законодательной нормы. Юридический советник в свое время правительства говорил о возможности применения смертной казни в случае принятия советующего решения кабинетом безопасности."Это как раз тот случай, когда необходимо применить этот вид наказания", - сказал Кац.На заседании военно-политического кабинета 23 июля Исраэль Кац намерен потребовать смертной казни для террориста, совершившего теракт в поселке Халамиш. Речь идет об обращении к юридическому советнику правительства, который имеет полномочия отдать советующее распоряжение военной прокуратуре.Кац также подчеркнул, что следует заняться проблемой искоренения очагов подстрекательства."Мои усилия в борьбе за объявление шейха Раеда Салаха и северного крыла Исламского движения увенчались успехом после 15 лет работы в этом направлении. Теперь моя задача - добиться его изгнания за пределы Израиля. Главный вопрос на данный момент - не металлодетекторы, а то расстояние за пределами страны, на котором должен находиться Раед Салах. Таким подстрекателям, как он, здесь не место", - сказал Исраэль Кац.Министр напомнил, что Исламское движение ранее начало интифаду террористов-одиночек подстрекательством на Храмовой горе, и было объявлено вне закона. Террористы из Умм-Эль-Фахма, которые убили двоих полицейских на Храмовой горе около недели назад, были связаны с Исламским движением."Теперь необходимо перейти к следующему этапу – изгнать из страны Раеда Салаха и его пособников", - отметил Исраэль Кац."Настало также время прекратить эту "пародию" под названием Ханин Зуаби, которая занимается подстрекательством против Израиля. Ей и таким, как она, не место в Кнессете", - заявил министр.Далее Кац добавил: "Нас не пугают угрозы, согласно которым миллиард мусульман направятся в Иерусалим. Если бы они могли это сделать, то давно бы уже это осуществили. Они не смогут выполнить это намерение, а большинство из них и не хотят. У нас с общий враг - экстремистский ислам"."Государство Израиль отвечает за соблюдение закона и порядка на территории Храмовой горы. Мы используем все необходимые средства для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Мы – единственная страна в регионе, которая предоставляет свободу вероисповедания для всех религий, - подчеркнул Кац.Касаясь проблемы металлодетекторов, министр Исраэль Кац отметил: "Что бы там ни говорили, известно, что эти средства безопасности применяют и в мечетях в Саудовской Аравии и других мусульманских стран. Экстремисты просто не хотят нашего присутствия на Храмовой горе, в Иерусалиме и вообще в Израиле. Но мы находимся здесь и будем здесь всегда".Министр призвал все политические силы, а также общественность Израиля объединиться вокруг правительства и сил безопасности в борьбе против экстремистского ислама."Я поддерживаю силы безопасности. Они беспрерывно несут свою службу, охраняя спокойствие наших граждан", - отметил министр и член военно-политического кабинета Исраэль Кац.