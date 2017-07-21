23.07 10:55 MIGnews.com

Конец ISIS: женщины жгут никабы, мужчины бреют бороды

Raqqan civilians liberated from ISIS' oppression in Raqqa by YPG-led Syrian Democratic Forces burn enforced clothes and cut enforced beards. pic.twitter.com/ZPfGHTILb9 — Rojava Defense Units (@DefenseUnits) July 21, 2017

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Сирийские гражданские, сбежавшие из районов, удерживаемых Исламским Государством в Ракке на подконтрольные курдам территории празднуют свое освобождение. Мужчины сбривают бороды, женщины жгут никабы.В сети выложены клипы, в которых женщины топчут и проклинают исламскую одежду. Одна из них говорит: “Дайте мне зажигалку, я сожгу это. Да будет проклята эта одежда, которую они заставляли нас носить!”Другая, указывая на черных балахон женщины, говорит: “Сожги это, да сожжет их Аллах. Они сожгли моего отца, они сожгли моего отца!” Женщина добавляет: “Они убили моего отца, они убили моего мужа. Они выпустили минометный снаряд по моему дому. Муж был во дворе, они убили его”.Мужчина говорит брадобрею: “Сбрей это. Просто им назло”.