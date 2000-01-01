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23.07 11:06   MIGnews.com

"В школах не место подстрекательству к отказу от службы"

Депутат Кнессета Акрам Хасон подал законопроект, призванный положить конец деятельности подстрекательских организаций в стенах учебных заведений. Как известно, в последнее время все большее распространение подстрекательство к отказу от службы в Армии обороны Израиля среди друзов и арабов-христиан. Акрам Хасон, сам представитель друзской общины и педагог с большим стажем, считает подобное недопустимым и намеревается законодательно запретить это явление.

Он подал на утверждение Кнессета поправку к Закону о государственном образовании, призванную предотвратить деятельность организаций и активистов, подстрекающих школьников к отказу от службы в ЦАХАЛе или альтернативной службы (“шерут леумит”). Если законопроект Акрама Хасона будет утвержден, министр образования получит полномочия запрещать в учебных заведениях деятельность таких активистов, организаций, товариществ и учреждений. Будет также запрещено распространение брошюр, буклетов и листовок подобного содержания.

“Действующие законы запрещают таким организациям попытки влияния на призывников, однако они предпринимают попытки обратиться к школьникам-друзам и арабам-христианам напрямую, - пояснил Акрам Хасон. - Я хочу прекратить их деятельность в школах, положив конец подстрекательству к отказу от службы. К счастью, их подстрекательство зачастую приводит к обратным результатам, но тем не менее, этих людей нельзя допускать в школы”.

Следует отметить, что призывы к уклонению от службы в армии в арабском и друзском секторе нередко распространяют действующие и бывшие политики: так, представители Объединенного арабского списка регулярно публикуют в социальных сетях призывы не служить в ЦАХАЛе, а также обращаются с этими призывами к молодежи на встречах с избирателями.
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