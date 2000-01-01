Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Турция против усиления безопасности в Храмовой Горе | Фото: Thinkstock23.07 06:28   MIGnews.com

Турция против усиления безопасности в Храмовой Горе

Турция призывает мировое сообщество принять меры против вводимых запретов на Храмовой Горе в Иерусалиме, говорится заявлении турецкого президента Тайипа Эрдогана.

"Как председатель Организации исламского сотрудничества я призываю международное сообщество принять меры, чтобы как можно скорее положить конец вводу ограничений на свободу вероисповедания на Храмовой горе", - отметил турецкий лидер на своем официальном сайте.

Он также сказал, что "проявление уважения к историческому и священному статусу Иерусалима и Храмовой горы является юридическим обязательством".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:35
Дани Данон требует от Совбеза ООН осудить теракт в Халамиш
04:44
В Германии запустили радио для собак
03:44
Китай внес Джастина Бибера в "черный список"
02:43
Ирак и Иран подпишут соглашение о сотрудничестве
01:28
Американцы научились силой мысли создавать музыку
23:33
Электромобили Nissan будут тормозить педалью газа  
22:22
Ученые обнаружили главную опасность курения
21:52
С Храмовой Горы уберут металлоискатели
20:37
Британия осудила резню в Халамиш, но не признала ее терактом
20:14
Израильский поп-идол чуть не утонул на пляже под Хайфой
19:30
Отец террориста из Халамиш: в теракте виновна оккупация
18:58
Премьер Венгрии: Сорос хочет утопить Евросоюз мигрантами
18:22
Германия не считает теракт в Халамиш терактом
17:57
Раскрыты подробности самоубийства солиста Linkin Park
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus