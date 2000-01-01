23.07 06:28 MIGnews.com

Турция против усиления безопасности в Храмовой Горе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Турция призывает мировое сообщество принять меры против вводимых запретов на Храмовой Горе в Иерусалиме, говорится заявлении турецкого президента Тайипа Эрдогана."Как председатель Организации исламского сотрудничества я призываю международное сообщество принять меры, чтобы как можно скорее положить конец вводу ограничений на свободу вероисповедания на Храмовой горе", - отметил турецкий лидер на своем официальном сайте.Он также сказал, что "проявление уважения к историческому и священному статусу Иерусалима и Храмовой горы является юридическим обязательством".