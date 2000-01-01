23.07 14:27 MIGnews.com

Иран: Саудовская Аравия вовлечена в 94% атак по всему миру

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф дал интервью американской газете The National Interest.Зариф сказал: “Мы не рассматриваем ситуацию в нашем регионе в качестве битвы, в которой можно победить или проиграть. Это ситуация, в которой начальное американское вторжение в Ирак привело к тому, что проигрывают все. Из-за того, что мы верим в то, все в сегодняшнем мире взаимосвязано, у нас не может быть победителей или проигравших: мы или победим вместе, или вместе проиграем”.Джавад также утверждает, что Иран действовал в Ираке исходя из альтруистических соображений: “Иран бросился на помощь не только шиитам, но всем и каждому. Для нас все - шииты, сунниты, курды - все - важные сегменты иракского общества, с которыми нам необходимы отношения”.Далее Джавад обвинил в происходящем “определенные страны”: “У нас в регионе есть страны, последовательно поддерживающие терроризм. Некоторые страны поддерживают неправильные группы - и эти группы формируются из граждан упомянутых стран, и почти 94% этих людей вовлечены в акты террора”.Из дальнейших объяснений министра следует, что он имеет ввиду королевство Саудовская Аравия.