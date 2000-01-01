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Полиция об информации о террористах в Беэр-Шеве в whatsapp 23.07 14:43   MIGnews.com

Полиция об информации о террористах в Беэр-Шеве в whatsapp

Полиция Израиля заявила, что информация о двух террористах, якобы бродящих по Беэр-Шеве и распространяемая в whatsapp не соответствует действительности.

Полиция заявила, что информация о террористах, “публикуется распространителями по их собственным мотивам” и не подтверждается реальными фактами.

Полиция призывает общественность не публиковать и не распространять подобные безответственные заявления, сеющие ничем не оправданную панику среди населения
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