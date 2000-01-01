24.07 06:10 MIGnews.com

Встреча депутата с пострадавшими при пожаре в Цфате

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Депутат Кнессета Ифат Шаша-Битон побывала в Цфате, где встретилась с семьями, чьи дома пострадали в результате пожара на минувшей неделе. Напомним, в результате возгорания кустарника огонь перекинулся на жилые дома, и 14 семей остались без крыши над головой.“Принято говорить “мой дом - моя крепость”, и мне больно видеть людей, лишившихся своих домов, - отметила Ифат Шаша-Битон. - Особенно когда речь идет о пожилых людях, для которых их жилище было всем: именно в этих домах их навещали дети и внуки. Вместе с министром финансов Моше Кахлоном и мэром Цфата Иланом Шохатом я сделаю все возможное, чтобы найти достойное жилье для пострадавших от пожара.Министр финансов Моше Кахлон в конце минувшей недели связался с мэром Цфата и выяснил все подробности случившегося. Он также отдал распоряжение Минфину подготовить программу помощи для пострадавших.