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24.07 06:10   MIGnews.com

Встреча депутата с пострадавшими при пожаре в Цфате

Депутат Кнессета Ифат Шаша-Битон побывала в Цфате, где встретилась с семьями, чьи дома пострадали в результате пожара на минувшей неделе. Напомним, в результате возгорания кустарника огонь перекинулся на жилые дома, и 14 семей остались без крыши над головой.

“Принято говорить “мой дом - моя крепость”, и мне больно видеть людей, лишившихся своих домов, - отметила Ифат Шаша-Битон. - Особенно когда речь идет о пожилых людях, для которых их жилище было всем: именно в этих домах их навещали дети и внуки. Вместе с министром финансов Моше Кахлоном и мэром Цфата Иланом Шохатом я сделаю все возможное, чтобы найти достойное жилье для пострадавших от пожара.

Министр финансов Моше Кахлон в конце минувшей недели связался с мэром Цфата и выяснил все подробности случившегося. Он также отдал распоряжение Минфину подготовить программу помощи для пострадавших.
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