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Либерман: Обойдемся без сотрудничества с палестинцами | Фото: Минобороны23.07 17:16   MIGnews.com

Либерман: Обойдемся без сотрудничества с палестинцами

Израиль обойдется и без координации в сфере безопасности с Палестинской автономией, заявил министр обороны Авигдор Либерман в ответ на решение председателя ПА Махмуда Аббаса заморозить все контакты с Израилем.

"Мы много лет работали без сотрудничества в области безопасности. Справимся и сейчас", - заявил лидер НДИ в интервью новостному порталу Ynet.

В то же время он подчеркнул, что сотрудничество с Израилем – в интересах самих же палестинцев.

"Это их решение. Дело не в том, что координация безопасности – это потребность Израиля. В первую очередь это – потребность палестинцев, поэтому, если они захотят, это будет продолжаться. Если они этого не захотят, то не будут. Это их решение", - добавил Либерман.

Напомним, что вечером в пятницу на фоне кризиса на Храмовой горе Абу Мазен заморозил контакты с Израилем на всех уровнях до тех пор, пока не будут удалены рамки-металлоискатели рядом с входом в мечеть Аль-Акса.

Стоит отметить, что, несмотря на все перипетии в отношениях двух народов, координацию по безопасности Аббас не прерывал с момента своего избрания председателем ПА почти десять лет назад.

Ранее Либерман уже призывал палестинского лидера осудить теракт в Халамиш, чего тот до сих пор не сделал.

"Он должен однозначно осудить вчерашнюю бойню невинной семьи, которая никому не представляла угрозы, это кровавое убийство, совершенное во время шаббатнего ужина", - сказал глава Минобороны 22 июля.
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