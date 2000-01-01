23.07 17:16 MIGnews.com

Либерман: Обойдемся без сотрудничества с палестинцами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израиль обойдется и без координации в сфере безопасности с Палестинской автономией, заявил министр обороны Авигдор Либерман в ответ на решение председателя ПА Махмуда Аббаса заморозить все контакты с Израилем."Мы много лет работали без сотрудничества в области безопасности. Справимся и сейчас", - заявил лидер НДИ в интервью новостному порталу Ynet.В то же время он подчеркнул, что сотрудничество с Израилем – в интересах самих же палестинцев."Это их решение. Дело не в том, что координация безопасности – это потребность Израиля. В первую очередь это – потребность палестинцев, поэтому, если они захотят, это будет продолжаться. Если они этого не захотят, то не будут. Это их решение", - добавил Либерман.Напомним, что вечером в пятницу на фоне кризиса на Храмовой горе Абу Мазен заморозил контакты с Израилем на всех уровнях до тех пор, пока не будут удалены рамки-металлоискатели рядом с входом в мечеть Аль-Акса.Стоит отметить, что, несмотря на все перипетии в отношениях двух народов, координацию по безопасности Аббас не прерывал с момента своего избрания председателем ПА почти десять лет назад.Ранее Либерман уже призывал палестинского лидера осудить теракт в Халамиш, чего тот до сих пор не сделал."Он должен однозначно осудить вчерашнюю бойню невинной семьи, которая никому не представляла угрозы, это кровавое убийство, совершенное во время шаббатнего ужина", - сказал глава Минобороны 22 июля.