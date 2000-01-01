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Дани Данон требует от Совбеза ООН осудить теракт в Халамиш 23.07 05:35   MIGnews.com

Дани Данон требует от Совбеза ООН осудить теракт в Халамиш

Израиль призывает Совет Безопасности ООН осудить теракт в еврейском поселении Халамиш, где накануне вечером арабский террорист убил троих евреев, и требует от мирового сообщества добиться прекращения подстрекательства к террору со стороні ПА, сообщил израильский посол в организации Дани Данон.

Напомним, что жертвами нападения стали члены одной семьи — пожилой мужчина, его взрослые сын и дочь. Жена с тяжелыми ранениями находится в больнице.

"Там были дети, которые спаслись только потому, что спрятались в своей комнате. Этот гнусный теракт стал прямым результатом палестинского подстрекательства и поощрения террора. Я призвал Совет Безопасности осудить эту террористическую атаку, а международное сообщество — потребовать от Аббаса остановить подстрекательство", — заявил Данон, чьи слова распространило представительство Израиля в ООН.
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