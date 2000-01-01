23.08 10:26 MIGnews.com

Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Россия поставляет оружие запрещенному в РФ афганскому движению "Талибан". Об этом заявил в ходе брифинга руководитель Госдепа США Рекс Тиллерсон."Россия действительно поставляет оружие талибам, и это нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, возражаем против этого. Если кто-то собирается поставлять в эту страну оружие, то оно должно идти через афганское правительство", — заявил глава американской дипломатии.В Госдепе заявили ранее, что США намерены поддержать мирные переговоры между правительством Афганистана и движением "Талибан". Такое заявление появилось после выступления американского президента Дональда Трампа на военной базе Форт-Майер, где он представил "обновленные" сведения о дальнейших шагах США в Афганистане и Южной Азии.Ранее в ряде СМИ появились отрывки из обращения талибов к президенту США, в котором террористическая группировка призвала американского лидера вывести войска из Афганистана Это письмо было опубликовано после появления информации о подготовке США новой стратегии действий в Афганистане.