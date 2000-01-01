23.08 10:51 MIGnews.com

Кристину Киршнер будут судить за госизмену

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Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер останется фигурантом дела об измене родине и укрывательстве. Об этом заявили в Верховном суде страны.Суд отклонил жалобу со стороны защиты Киршнер. Она была главой Аргентины с 2007 по 2015 год. Обвинение против нее выдвинул экс-прокурор Альберто Нисман. Он расследовал дело о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году.Киршнер и главу МИД Аргентины Нисман обвинилb в преступном сговоре, якобы они хотели "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина считает причастными к взрыву.Ранее федеральный судья Аргентины Клаудио Бонадио наложил арест на все имущество бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер в рамках дела о фьючерсных торгах валютой.Помимо этого, ведется расследование отмывания денег через отели семейства Киршнер.