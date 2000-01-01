Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Кристину Киршнер будут судить за госизмену 23.08 10:51   MIGnews.com

Кристину Киршнер будут судить за госизмену

Бывший президент Аргентины Кристина Киршнер останется фигурантом дела об измене родине и укрывательстве. Об этом заявили в Верховном суде страны.

Суд отклонил жалобу со стороны защиты Киршнер. Она была главой Аргентины с 2007 по 2015 год. Обвинение против нее выдвинул экс-прокурор Альберто Нисман. Он расследовал дело о взрыве еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Киршнер и главу МИД Аргентины Нисман обвинилb в преступном сговоре, якобы они хотели "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина считает причастными к взрыву.

Ранее федеральный судья Аргентины Клаудио Бонадио наложил арест на все имущество бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер в рамках дела о фьючерсных торгах валютой.

Помимо этого, ведется расследование отмывания денег через отели семейства Киршнер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:31
Ким Чен Ын распорядился увеличить производство боеголовок
11:19
При нападении на банк Дисконт тяжело ранен грабитель
11:11
Железнодорожная авария в Индии, есть пострадавшие
11:04
В Грузии уже третьи сутки горит Боржомское ущелье
10:26
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
10:25
Археологическое чудо у Ворот Шхем
09:59
Имам в Риполл вербовал на джихад в Ирак
09:11
Дело Дери: обыски в муниципалитете Иерусалима
09:01
Джихад против всего святого
08:27
На Гонконг надвигается тайфун Hato
08:19
Грузовик с металлоломом вез на территории оружие
07:29
Лига Чемпионов без Израиля
07:27
Третий раз за неделю: грузовик врезался в мост  
06:12
ЮАР будет бойкотировать саммит Африка-Израиль
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus