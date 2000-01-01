23.08 11:31 MIGnews.com

Ким Чен Ын распорядился увеличить производство боеголовок

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал распоряжение увеличить производство ракетных двигателей и боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.Так же агентство утверждает, что глав КНДР посетил НИИ химических материалов при национальной Академии военных наук и высоко оценил работу его сотрудников.Эксперты рассматривают этот шаг как проявление решимости КНДР вопреки санкциям и осуждению международного сообщества наращивать число ракет, способных достичь материковой части США.В то же время отмечается, что северокорейским специалистам ещё только предстоит разработать технологию повторного входа ракеты в земную атмосферу, что считается ключевым элементом в развитии МБР.Власти КНДР уже не раз заявляли, что одним из приоритетных направлений считают свою ракетно-ядерную программу. В июле Пхеньян дважды испытывал баллистические ракеты. Вследствие чего, США, Япония и Южная Корея резко осудили действия КНДР. В Вашингтоне даже заявили, что рассматривают вариант военных действий для урегулирования крайне напряженных отношений с Северной Кореей.