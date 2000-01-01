23.09 11:34 MIGnews.com

Турция потребовала отменить референдум в Курдистане

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Анкара потребовала отменить референдум о независимости Иракского Курдистана, намеченного на 25 сентября.Вице-премьер Турции Бекир Боздаг подчеркнул, что турецкое правительство выступает не за перенос плебисцита, а за его полную отмену."Мы в последний раз призываем Иракский Курдистан отказаться от проведения референдума. <…> Референдум должен быть полностью отменен раз и навсегда", - приводит слова премьера телеканал A Haber.Также Боздаг сообщил, что кабинет министоров обсудил ответные меры на референдум о независимости в курдской автономии Ирака."Мы приняли планы против всех угроз, и надеюсь, что их не придется применять. Пока не считаем правильным о них объявлять. Все меры и их последствия мы просчитали", - резюмировал турецкий политик.