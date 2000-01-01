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flickr/Jay Reed 23.09 13:20   MIGnews.com

Ограничение права вето в СБ ООН поддержали 114 государств

Идею о возможном ограничении использования права вето постоянными членами Совета Безопасности ООН поддерживают представители 114 государств.

Об этом заявила министр иностранных дел Лихтенштейна Аурелия Фрик.

"Ответ на эту инициативу был исключительным", — подчеркнула Фрик.

По сообщениям российских СМИ, в Москве заявили, что не согласны с предложением. Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков отметил, что "любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая право вето", неприемлемы.

Дипломат заявил, что возможность вето является стимулом к поиску сбалансированных решений. По его словам, покушаться на него "было бы неверно с исторической и с политической точек зрения".
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