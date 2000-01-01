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Позиции `Альтернативы для Германии` укрепились | Фото: JouWatch/Flickr23.09 17:09   MIGnews.com

Позиции "Альтернативы для Германии" укрепились

В преддверии парламентских выборов в Бундестаг в Германии несколько набрала популярность оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" и теперь, согласно данным социологического исследования, проведенного по заказу газеты Bild, за партию Фрауке Петри готовы отдать свои голоса 13%.

Как пишет издание, это на 2% больше в сравнении с данными предыдущего опроса, который проводили на прошлой неделе.

Впрочем, лидер остается неизменным – у Ангелы Меркель все еще больше всего шансов остаться канцлером, так как, хоть ее политический блок ХДС/ХСС и потерял 2% поддержки, за него все еще готовы проголосовать 34% немцев.

Партия ее извечных соперников из СДПГ во главе с Мартином Шульцем отстает от альянса на 13%.

Позиции оставшихся участников выборов не изменились – партиям "Левые" и "Свободная демпартия" прочат 11% и 9% соответственно. "Зеленые" улучшили свои результаты на 1% и на данный момент могут рассчитывать на 8% поддержки.

Напомним, что выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября.
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