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Тереза Мэй заплатит 45 млрд. евро за развод с ЕС | Фото: Jim Mattis/Flickr23.09 21:23   MIGnews.com

Тереза Мэй заплатит 45 млрд. евро за развод с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласна на условия Брюсселя выпустить Соединенное Королевство из Евросоюза и готова заплатить до 40 млрд. фунтов стерлингов (около 45 млрд. евро).

Как сообщило 23 сентября издание Times, об этом она заявила днем ранее, отметив, что Великобритания "выполнит обязательства", взятые на себя Лондоном во время своего членства в содружестве, и что ни одна европейская страна не останется в стороне от Brexit.

Ссылаясь на два свои отдельных источника в Брюсселе, издание отмечает, что, хотя Мэй не перечислила все "обязательства" Лондона перед ЕС, она согласилась их выполнить, а стоимость "развода" составляет примерно 40 млрд. фунтов стерлингов.

Взамен на это премьер попросила, чтобы Великобритании еще два года после окончательного выхода из Евросоюза (а, по ее словам, это случится в 2019 году) позволили иметь доступ к единому рынку ЕС и оставаться членом действующим таможенных соглашений. Кроме того, в течение этого срока Британия продолжит платить взносы в бюджет ЕС и соблюдать решения Европейского суда.

Глава делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишель Барнье с осторожностью приветствовал позицию Мэй, призвав перевести ее в плоскость официальной позиции британского правительства, и выразил готовность к переговорам о доступе королевства к единому рынку на нынешних условиях и сотрудничестве в сфере безопасности.
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