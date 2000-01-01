Борис Джонсон призвал иранцев прекратить провокации

"Я крайне обеспокоен сообщениями о ракетных испытаниях в Иране, которые идут вразрез с резолюцией СБ ООН 2231. Призываю Иран прекратить провокационные действия", — написал дипломат в Twitter 23 сентября.
Как сообщил на церемонии демонстрации генерал аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, дальность этой ракеты составляет 2 тысячи километров, то есть она покрывает любую точку Израиля. В то же время ее дальность с боеголовкой – 1800 километров. При этом она может переносить до четырех боеголовок.