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Борис Джонсон призвал Иран прекратить провокации | Фото: EU2017EE Estonian Presidency/Flickr24.09 06:29   MIGnews.com

Борис Джонсон призвал иранцев прекратить провокации

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал Иран прекратить провокации.


"Я крайне обеспокоен сообщениями о ракетных испытаниях в Иране, которые идут вразрез с резолюцией СБ ООН 2231. Призываю Иран прекратить провокационные действия", — написал дипломат в Twitter 23 сентября.

Напомним, что испытания баллистической ракеты средней дальности "Хорамшахр" были показаны иранским телевидением.

А впервые ракету продемонстрировали на военном параде 21 сентября.

Как сообщил на церемонии демонстрации генерал аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, дальность этой ракеты составляет 2 тысячи километров, то есть она покрывает любую точку Израиля. В то же время ее дальность с боеголовкой – 1800 километров. При этом она может переносить до четырех боеголовок.
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