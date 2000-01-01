24.09 07:12 MIGnews.com

КНДР в ООН: Теперь визит наших ракет в США – неотвратим

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Высказывания президента США Дональда Трампа о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне будут иметь самые разрушительные последствия для самой Америки, пригрозил глава МИД КНДР Ли Ён Хо на Генассамблее ООН."За восемь месяцев у власти он превратил Белый дом в шумный базар ... и теперь попытался превратить ООН в логово бандитов, где уважают лишь деньги, а кровопролитие в порядке вещей … Из-за отсутствия базовых знаний и чувства приличия, он пытался оскорбить высочайшее достоинство моей страны, сравнив его с ракетой. Сделав это, он совершил непоправимую ошибку, сделав неотвратимым "визит" наших ракет на материковую территорию США. Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за переделы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать", - заявил дипломат в Нью-Йорке 23 сентября.На этом его угрозы не закончились. Ли Ён Хо обещает, что в случае нападения со стороны США или их союзников Северная Корея примет "безжалостные превентивные" меры."КНДР — это ответственное государство, обладающее ядерным оружием. Мы примем превентивные меры, безжалостные превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну", - добавил он.В то же время странам, не участвующим в военных маневрах США бояться нечего, предупредил кореец.