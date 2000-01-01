23.10 10:25 MIGnews.com

Трамп: США готовы к любой ситуации с КНДР

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"Вашингтон готов к различным сценариям развития событий вокруг КНДР", - заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье, 22 октября в интервью телеканалу Fox News."Мы готовы ко всему. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет", - загадочно сообщил Трамп в интервью американскому телеканалу.Предположительно, он имел в виду вариант силовых действий против КНДР, которая в последние месяцы активно проводит ядерные и ракетные испытания, в том числе — испытания водородной бомбы.Совет Безопасности ООН в августе и сентябре дважды ужесточал санкции против КНДР. Между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном произошло несколько заочных перепалок, причем президент США грозил КНДР "огнем и яростью", а глава КНДР намекал на возможность пуска ракеты в акваторию американского острова Гуам в Тихом океане.Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.При этом американский президент высоко оценил роль Китая в оказании давления на Пхеньян."Китай нам, действительно, помогает. Они закрывают свою финансовую систему для Северной Кореи, они сильно снизили поставки нефти", - сказал он."93% вещей, которые идут в Северную Корею, проходят через Китай, так что Китай - это большое дело", - подчеркнул Трамп.