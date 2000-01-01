23.10 12:34 MIGnews.com

В Италии сразу два региона объявили о своей автономии

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Североитальянские области Венето и Ломбардия проголосовали за автономию от Рима, передает РИА Новости со ссылкой на источник.Как передает источник, за расширение автономии в области Венето (Венеция) проголосовали 98% жителей региона, принимающих участие в плебисците."Это поистине историческое решение, которое будет иметь серьезные последствия. За автономию проголосовали более 2 миллионов граждан. Это начало новой истории Венето", — передает агентство слова главы региона Луки Дзайа.Сообщается, что в другой итальянской области – Ломбардия – явка превысила 40%, а за автономию проголосовало 95% участников референдума."Спасибо трем миллионам ломбардцев, которые пришли голосовать, и тем 95%, которые отдали свой голос за ответ "да", — сказал губернатор области Роберто Марони.Отмечается, что референдумы не несут обязательных юридических последствий, так как они носят консультативный характер.Голосования стали продолжением серий референдумом охвативших накануне Европу. Ранее автономный округ Каталония провела референдум о независимости региона от Испании, после чего другая испанская автономия – Страна Басков – объявила о намерении провести референдум, о признании Испанией, их национальной идентичности.