Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







23.10 15:35   MIGnews.com

Турция выслала в Таджикистан игиловца, экс-сотрудника МО РФ

Турция выслала в Таджикистан, россиянина примкнувшего к террористической организации "Исламское государство (запрещена в РФ) " Дениса Хисамова, который ранее был сотрудником Минобороны РФ в звании капитан. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

В ходе допроса, боевик признался, что в 2015 году подделал паспорт гражданина Таджикистана и вылетел в Турцию, где вступил в ряды ИГ. При попытке вернуться в Россию для совершения теракта, Хисамов был задержан правоохранительными органами Турции и отправлен в Таджикистан. Также, по словам начальника пресс-центра МВД Умарджони Эмомали, задержанный рассказал, что он закончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко с отличием, после чего стал начальником службы защиты государственных тайн274 Научного центра Минобороны. А затем его перевели в распоряжение восьмого управления восьмого отдела Гентштаба.

В 2009 году Хисамов ушел из военного министерства по собственному желанию, "после чего начал свою преступную деятельность".
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:56
Журналистка "Эха Москвы" в искусственной коме
18:22
Нетаниягу подтвердил сделку с Германией о субмаринах
17:30
Германия готова подписать сделку о продаже 3 субмарин
17:27
Либерман потребовал немедленного освобождения Азарии
16:58
Главе Каталонии грозит 30 лет тюрьмы
16:46
Израиль не причастен к трагедии в Мьянме
16:06
"Британцев, примкнувших к ISIS, необходимо убить"
15:03
Либерман не допустит снижения избирательного барьера
14:43
В Москве неизвестный ранил ножом ведущую "Эхо Москвы"
14:35
Израиль: несколько алкогольных напитков - смертельно опасны
14:20
В Израиле проданы десятки тысяч яиц, зараженных сальмонеллой
14:15
Инвалиды грозят заблокировать аэропорт Бен-Гурион
13:20
МАГАВ задержали 51 подозреваемого в палестинской Исавии
13:15
300 км от линии фронта: ISIS учинил бойню в провинции Хомс
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus