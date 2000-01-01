23.10 15:35 MIGnews.com

Турция выслала в Таджикистан игиловца, экс-сотрудника МО РФ

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Турция выслала в Таджикистан, россиянина примкнувшего к террористической организации "Исламское государство (запрещена в РФ) " Дениса Хисамова, который ранее был сотрудником Минобороны РФ в звании капитан. Об этом сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.В ходе допроса, боевик признался, что в 2015 году подделал паспорт гражданина Таджикистана и вылетел в Турцию, где вступил в ряды ИГ. При попытке вернуться в Россию для совершения теракта, Хисамов был задержан правоохранительными органами Турции и отправлен в Таджикистан. Также, по словам начальника пресс-центра МВД Умарджони Эмомали, задержанный рассказал, что он закончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко с отличием, после чего стал начальником службы защиты государственных тайн274 Научного центра Минобороны. А затем его перевели в распоряжение восьмого управления восьмого отдела Гентштаба.В 2009 году Хисамов ушел из военного министерства по собственному желанию, "после чего начал свою преступную деятельность".