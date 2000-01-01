23.10 15:03 MIGnews.com

Либерман не допустит снижения избирательного барьера

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После публикации второго канала израильского ТВ о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен провести закон, понижающий избирательный барьер на выборах в Кнессет до 2%, ожидается жесткая реакция лидера НДИ.Ожидается, что на встрече членов фракции НДИ перед открытием зимней сессии Кнессета Либерман объявит о том, что партия будет противодействовать подобной инициативе.Источник в НДИ объяснил корреспонденту второго канала: “Когда Либерман и Нетаниягу перед выборами в Кнессет договорились об увеличении избирательного порога, с точки зрения Либермана, речь шла о компромиссе. Либерман требовал. чтобы порог был выше”. По первоначальному предложению Либермана, избирательный порог предполагалось установить на уровне 4%, но он был снижен до 3,25%.Ронен Хоффман, бывший глава комитета Кнессета по законодательству заявил: “Нет шансов на то, чтобы Либерман согласился на снижение избирательного порога”.Утром 23 октября источники в Ликуде заявили радио Галей ЦАХАЛ, что Нетаниягу вообще не выдв