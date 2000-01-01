23.10 16:06 MIGnews.com

"Британцев, примкнувших к ISIS, необходимо убить"

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Ликвидация является единственным способом борьбы с британцами, примкнувшими к боевикам джихадистской организации "Исламское Государство" (ISIS). Об это в интервью Би Би Си заявил министр по вопросам международного развития и министр по делам Африки при МИД Великобритании Рори Стюарт.По его мнению, британцев, воевавших на стороне террористов в Сирии, нет смыла переубеждать или перевоспитывать, их надо уничтожать.Ликвидация "почти в каждом случае", по мнению Стюарта, является верным решением, так как британские боевики "представляют серьезную угрозу безопасности Соединенному Королевству".Британский дипломат пояснил, что те несколько сотен британских боевиков, покинувших Великобританию, потеряли всякую связь со страной. Стюарт подчеркнул, что они [британские террористы] абсолютно преданы ISIS и нацелены на создание халифата, которое несет угрозу миру."Они придерживаются чрезвычайно ненавистнической доктрины, которая в том числе предполагает и самоубийство, и убийство других, и попытки использовать насилие и жестокость, чтобы создать государство 8 или 7 века", - резюмировал британский дипломат.