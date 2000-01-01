23.10 16:58 MIGnews.com

Главе Каталонии грозит 30 лет тюрьмы

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Карлес Пучдемон, глава Каталонии, рискует оказаться за решёткой за провозглашение независимости региона.Такое заявление прозвучало от генерального прокурора Испании Хосе Мануэля Масы.Маса также отметил, что на данном этапе ему бы не хотелось ставить вопрос настолько остро, но, в то же время, он считает, что провозглашение независимости в одностороннем порядке - серьёзное нарушение, требующее принятия соответствующих мер.Ранее сообщалось о том, что прокуратура подготовила иск против Пучдемона. Дело пойдёт в суд при условии, что политик объявит о выходе Каталонии из состава Испании. В таком случае политик будет обвинён в организации бунта.Стоит отметить, что такое обвинение может окончиться для Пучдемона 30 годами тюремного заключения. Именно такой срок указан в законодательстве Испании.Кроме того, напомним, ранее, в субботу, 21 октября, председатель правительства королевства Мариано Рахой сделал заявление, в котором указал о том, что им было принято решение о запуске 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась.Таким образом, власти Испании намерены распустить правительство Каталонии и добиться проведения выборов в автономии в течение полугода. Сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры 27 октября.