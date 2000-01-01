23.10 16:46 MIGnews.com

Израиль не причастен к трагедии в Мьянме

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Министерство иностранных дел Израиля решительно опровергло сообщения о том, что правительство сыграло определённую роль в разворачивавшейся трагедии в Мьянме.Израильское ведомство выпустило заявление после опубликованной на иврите статьи издания Daily Haaretz в понедельник, 23 октября. Газета утверждает, что Израиль продал правительству Мьянме военные корабли и пулеметами, которые используются для жесткого преследования меньшинства мусульман рохинья.Также в статье говорится, что Израиль продолжал продавать оружие властям Мьянмы на сумму в десятки миллионов долларов, несмотря на ситуацию в стране.Представитель МИД Израиля выступил с жестким заявлением, назвав статью "ложной".Он подчеркнул, что политика экспортного контроля Израиля за передачей военных товаров не нарушает прав человека и политики СБ ООН и других международных агентств.