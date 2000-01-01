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Либерман потребовал немедленного освобождения Азарии 23.10 17:27   MIGnews.com

Либерман потребовал немедленного освобождения Азарии

Министр обороны Авигдор Либерман на заседании парламентской фракции партии "Наш дом Израиль" заявил, что он выступает за немедленное освобождение Эльора Азарии.

Он напомнил, что с одной стороны, речь идет об отличном бойце, с другой - о террористе, который пришел убивать солдат ЦАХАЛа. По словам лидера НДИ, и сам Эльор Азария, и его близкие, уже заплатили высокую цену.

"Вся эта история нанесла тяжелый ущерб израильскому обществу и ЦАХАЛу, и пора оставить ее позади. Моя позиция известна, я никогда ее не скрывал: Эльора Азарию следует незамедлительно освободить. Я не уверен, что все армейское руководство с моей позицией согласно, но именно это я намерен рекомендовать президенту государства", - подчеркнул Авигдор Либерман.
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