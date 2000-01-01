23.10 17:30 MIGnews.com

Германия готова подписать сделку о продаже 3 субмарин

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Власти Германии объявили, что готовы официально заключить сделку о продаже трех подводных лодок Израилю, которая "застопорилась" в свете продолжающегося расследования в Израиле по поводу коррупции вокруг подписанных контрактов между двумя странами.В Израиле разгорелся настоящий коррупционный скандал по поводу германо-израильской сделки на 2 миллиарда евро. В центре скандала оказался премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его адвокат Давид Шимрон.Также по "делу 3000" были задержаны и допрошены десятки высокопоставленных чиновников.Штефан Зайберт, представитель канцлера Ангела Меркель заявил, что Берлин намерен подписать соглашение с Израилем по продаже трех субмарин в понедельник, 23 октября.Он также отметил, что обе стороны договорились не разглашать детали сделки.Ранее Израиль и Германия подписали меморандум о взаимопонимании в июле, однако в рамках расследования Берлин заморозил контракт по продаже лодок.