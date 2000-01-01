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flickr 23.10 18:22   MIGnews.com

Нетаниягу подтвердил сделку с Германией о субмаринах

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу подтвердил сообщения о том, что Израиль и Германия подписали соглашение о покупке трех подводных лодок. Глава правительства отметил, что стороны подписали соглашение в понедельник днем, 23 октября.

Об этом Нетаниягу объявил во время своего выступления на торжественном открытии зимней сессии Кнессета. Также он выразил благодарность канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Ранее сообщалось, что стороны договорились не разглашать детали соглашения.
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