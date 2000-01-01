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Youtube 23.10 19:50   MIGnews.com

Ривлин обрушился с критикой на Нетаниягу

В понедельник, 23 октября, в Кнессете открылась зимняя сессия. В ходе своего выступления президент Израиля Реувен Ривлин подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу и правящую коалицию.

В частности, Ривлин раскритиковал их усилия по ограничению полномочий БАГАЦа.

"Я могу лишь описывать то, что я вижу, и, похоже это на постоянные попытки ослабить привратников израильской демократии", - заявил израильский лидер.
Президент также предупредил, что правительство и Кнессет пытается политизировать различные институты Государства Израиль.

Мы являемся свидетелями революционных ветров или второго переворота. Власть большинства стала единственным правителем. Вся страна и ее институты стали политическим. В новой реальности все политизировано – СМИ, демократические институты, силы безопасности и БАГАЦ", - подчеркнул Ривлин.

Президент добавил, что депутаты Кнессета призван представлять интересы и служить народу Израиля.

Израильский лидер также призвал парламентариев сохранять баланс при инициации законов и избегать вмешательства одной ветви власти в другую.
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