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twitter.com/@sebastiankurz 24.10 01:22   MIGnews.com

Видео: Курц не захотел целоваться с главой Еврокомиссии

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после победы возглавляемой им Австрийской народной партии (АНП) на парламентских выборах совершил в конце прошлой недели зарубежный визит в Брюссель на саммит Европейского союза. Будущий австрийский канцлер полетел на встречу европейских лидеров в салоне эконом-класса авиакомпании "Австрийские авиалинии".

Как отметил австрийский телеканал ОЕ24.TV, лидер консерваторов даже после успеха на досрочных выборах в Национальный совет и скорого формирования собственного кабинета министров не стал отказываться от своей традиции совершать перелеты среди обычных людей. Очередным доказательством его непринужденности и простоты в общении стала фотография c борта самолета, опубликованная в Twitter.

Особое внимание журналистов привлекла также встреча Себастьяна Курца с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. На видеозаписи видно, как Юнкер хотел расцеловать политика вместо рукопожатия. Сам Курц не ожидал таких действий от Юнкера, и ловко увернулся от "поцелуев" парламентария, передает ТАСС.


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