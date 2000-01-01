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Мэр Анкары подал в отставку после беседы с Эрдоганом | Фото: Thinkstock24.10 07:11   MIGnews.com

Мэр Анкары подал в отставку после беседы с Эрдоганом

Мэр Анкары, представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Мелих Гёкчек объявил о своем решении подать в отставку после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня мы поговорили с президентом. Надеюсь, городское собрание Анкары соберется на свое очередное заседание в субботу, и я подам в отставку", — написал градоначальник.

Гёкчек был избран мэром Анкары с 1994 года, он четыре раза переизбирался на этот пост.

Турецкие СМИ связывают отставку Гёкчека со взятым Эрдоганом курсом на обновление рядов возглавляемой им ПСР. Ранее в отставку подали мэр Стамбула Кадир Топбаш и губернаторы нескольких турецких провинций, передает РИА Новости.
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