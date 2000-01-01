24.10 14:50 MIGnews.com

Более 650 сирийцев смогли вернуться к себе домой

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Жители провинций Риф Дамаск и Алеппо смогли вернуться в свои дома за неделю. В общей сложности, в свои дома смогли вернуться более 650 сирийцев.Это произошло при помощи усилий представителей российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии и органов местного самоуправления провинций республики. Такое заявление прозвучало от главы центра Сергея Кураленко. Он также отметил, что организации будет заниматься вопросами безопасности и гуманитарной помощи жителям этих районов."При поддержке офицеров Центра по примирению враждующих сторон совместным конвоем Сирийского арабского Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста впервые доставлена гуманитарная помощь в город Камышлия провинции Хасеке. Общий вес груза составил 300 т - санитарные пакеты, одеяла и продовольствие", - отмечается в сообщении.