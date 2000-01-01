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Нож в спину: Нетаниягу понизит избирательный барьер 23.10 07:30   MIGnews.com

Нож в спину: Нетаниягу понизит избирательный барьер

Второй канал израильского ТВ сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен провести закон, который понизит избирательный порог на выборах в Кнессет.

Это - разворот на 180 градусов по сравнению с предыдущими выборами, когда правительство добилось повышения избирательного барьера с 2% до 3,25%.

Целью Нетаниягу является предотвращение потери голосов избирателей, выбравших мелкие правые партии.

Известие об этом породило особенное негодование в ШАС, религиозной партии опасающейся, что закон усилит отколовшихся от нее конкурентов и отступников во главе с Эли Ишаем.

Лидер ШАС, министр внутренних дел Арье Дери, резко осудил Нетаниягу, назвав его инициативу “ножом в спину” и заявил, что ШАС настолько силен, что “не нуждается в милостях Нетаниягу”.

Следует отметить, что повышение избирательного порога в 2014 году было инициативой не Нетаниягу, а Авигдора Либермана, который рассчитывал на то, что таким образом удастся отсеять арабские партии. Те, однако, объединились в единый блок - Объединенный Арабский Список, и сохранили представительство в Кнессете.
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