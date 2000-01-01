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Саудовская Аравия отрицает тайный визит принца в Израиль | Фото:23.10 07:45   MIGnews.com

Саудовская Аравия отрицает тайный визит принца в Израиль

В Саудовской Аравии в воскресенье, 22 октября отрицали то, что кто-либо из официальных лиц их государства посетил Израиль. Об этом в понедельник, 23 октября сообщает AFP.

Ранее сообщалось, что принц Саудовской Аравии Моххамед бин Салман тайно совершил дипломатическую поездку в Израиль.

"Сообщения о тайном визите принца в Израиль, которые появились в некоторых СМИ, являются необоснованными", - заявил представитель министерства иностранных дел Саудовской Аравии в интервью агентству SPA.

По его словам, Саудовская Аравия "всегда была прозрачна в отношении контактов и визитов".

В прошлом месяце радио "Коль Исраэль" сообщало, что саудовский принц прилетел для обсуждения региональных мирных инициатив, но имя принца при этом не называлось.

Напомним, что у Саудовской Аравии нет дипломатических отношений с Израилем, и она является участником объявленного Арабской лигой торгового бойкота Еврейского государства.
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