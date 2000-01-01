23.10 07:45 MIGnews.com

Саудовская Аравия отрицает тайный визит принца в Израиль

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В Саудовской Аравии в воскресенье, 22 октября отрицали то, что кто-либо из официальных лиц их государства посетил Израиль. Об этом в понедельник, 23 октября сообщает AFP.Ранее сообщалось, что принц Саудовской Аравии Моххамед бин Салман тайно совершил дипломатическую поездку в Израиль."Сообщения о тайном визите принца в Израиль, которые появились в некоторых СМИ, являются необоснованными", - заявил представитель министерства иностранных дел Саудовской Аравии в интервью агентству SPA.По его словам, Саудовская Аравия "всегда была прозрачна в отношении контактов и визитов".В прошлом месяце радио "Коль Исраэль" сообщало, что саудовский принц прилетел для обсуждения региональных мирных инициатив, но имя принца при этом не называлось.Напомним, что у Саудовской Аравии нет дипломатических отношений с Израилем, и она является участником объявленного Арабской лигой торгового бойкота Еврейского государства.