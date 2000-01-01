23.10 08:35 MIGnews.com

"Иран - самый большой враг Израиля"

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Четыре ракеты, которые взорвались на Голанских высотах в субботу, 21 октября, были случайным побочным эффектом от сирийской гражданской войны. Об этом в воскресенье, 22 октября в интервью "Аруц Шева" заявил, эксперт по исламу и Ближнему Востоку из Еврейского университета в Иерусалиме профессор Моше Маоз."Этот инцидент произошел случайно. Сирия не заинтересована в том, чтобы провоцировать нас, потому что мы будем реагировать мощным ударом", - сказал Маоз.По словам профессора, "в стратегическом плане большую опасность для Израиля составляет Иран, который является самым большим врагом Еврейского Государства"."Это особенно печально, поскольку в последний период происходят геополитические изменения, несущие реальную угрозу безопасности еврейского государства со стороны Ирана", - продолжил Маоз.В интервью изданию профессор подчеркнул, что "иранский контроль над Сирией несет в себе угрозу Израилю, поскольку сама Сирия не способна противостоять израильской армии".Эксперт отметил, что "сирийское небо контролирует Россия, но Москва не сможет предотвратить будущие атаки"."Разведка Израиля все чаще рассматривает Сирию как плацдарм для Ирана и "Хизбаллы". Они опасаются, что союзники Тегерана могут использовать Голанские высоты, чтобы в будущем запускать оттуда ракеты в сторону Израиля", - заключил Маоз.