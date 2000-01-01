23.10 09:28 MIGnews.com

Рекорд: арабский депутат пробыл депутатом меньше месяца

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Партия РААМ (Объединенный арабский список) заявила в воскресенье, 22 октября о том, что один из ее законодателей - Ибрагим Хиджази уходит в отставку, передает The Times of Israel.Хиджази уходит через месяц после приведения к присяге, что является самым коротким сроком для парламентария.Как сообщает издание, не было причин для его отставки. Следующим в списке, который как ожидается, заменит Хиджази, является Юсеф Атона, хотя это не подтверждено в заявлении партии.