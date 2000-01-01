Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Арабский парламентарий уходит в отставку | Фото:23.10 09:28   MIGnews.com

Рекорд: арабский депутат пробыл депутатом меньше месяца

Партия РААМ (Объединенный арабский список) заявила в воскресенье, 22 октября о том, что один из ее законодателей - Ибрагим Хиджази уходит в отставку, передает The Times of Israel.

Хиджази уходит через месяц после приведения к присяге, что является самым коротким сроком для парламентария.

Как сообщает издание, не было причин для его отставки. Следующим в списке, который как ожидается, заменит Хиджази, является Юсеф Атона, хотя это не подтверждено в заявлении партии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:54
Мигранты атаковали съемочную группу 1-го канала в Тель-Авиве
10:25
Трамп: США готовы к любой ситуации с КНДР
10:20
Напавшую на охранников Ихилов признали вменяемой
10:07
Сегодня в Израиле открылась зимняя сессия Кнессета
09:42
Полиция Израиля "промаркировала" ортодоксов
08:58
Генпрокурор - против закона, который спасет Нетаниягу
08:35
"Иран - самый большой враг Израиля"
08:10
Иран: мы предоставим ХАМАСу все, в чем он нуждается
07:45
Саудовская Аравия отрицает тайный визит принца в Израиль
07:30
Нож в спину: Нетаниягу понизит избирательный барьер
06:40
Житель Бней-Брака снимал женщин в туалете
05:14
Грядет грандиозное повышение эффективности экономики Израиля
02:18
Усэйн Болт станет футболистом
01:51
Уникальное письмо с "Титаника" продали по уникальной цене
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus