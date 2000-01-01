23.10 08:58 MIGnews.com

Генпрокурор - против закона, который спасет Нетаниягу

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Генеральный прокурор Израиля Шай Ницан высказал свое мнение относительно так называемого “французского закона” согласно которому обвинения в отношении действующего премьер-министра не будет рассматриваться до окончания его каденции.Ницан заявил: “Есть те, которые утверждают, что “честь” не позволяет нам расследовать дела против высших лиц. При этом говорят, что может быть подорвано доверие общества к высокому посту. Это - абсолютная ошибка. Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт также выступает против такого закона”.Ницан напомнил: “Подобное мнение высказывалось во время расследования сексуальных преступлений президента Моше Кацава. Возможность для президента или любого другого лидера продолжать выполнять свои обязанности, игнорируя реальные криминальные подозрения против него навредит государству, уважению к статусу государства, и уважению к статусу государственного деятеля”.Ницан утверждает, что замораживание расследования в отношении действующего премьер-министра подорвет доверие общества к нему, “а в медиа начнется эскалация слухов”.