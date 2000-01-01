23.10 10:07 MIGnews.com

Сегодня в Израиле открылась зимняя сессия Кнессета

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Сегодня в Израиле торжественно открылась зимняя сессия Кнессета. На заседании присутствовали премьер-министр Биньямин Нетаниягу и президент Реувен Ривлин. Об этом в понедельник, 23 октября сообщает The Times of Israel.В том случае, если Кнессет не будет распущен досрочно, сессия продлится до конца марта 2018 года.Очень многие, как в коалиции, так и в оппозиции убеждены, что нынешняя сессия парламента станет последней, а после нее будут объявлены досрочные выборы.За пять месяцев Кнессету предстоит обсуждение большого числа законопроектов, вызывающих разногласия, а порой и конфликты внутри коалиции. Каждый такой конфликт может стать поводом для окончательного краха коалиции.В ходе зимней сессии Кнессета ожидается и разрешение вопроса о создании корпорации гостелерадио. В настоящий момент министр финансов Моше Кахлон категорически возражает против законопроекта, выдвинутого главой коалиции Давидом Битаном, согласно которому создание новой корпорации будет отменено, а Управление гостелерадио продолжит работу.Против отмены создания корпорации выступают также министр просвещения Нафтали Беннет и министра внутренней безопасности Гилад Эрдан, который был инициатором создания новой корпорации.Политический обозреватель сайта NRG Зеэв Кам пишет, что Нетаниягу, который поддерживает закон Битана, попытается увязать голосование за закон с голосованием за проект бюджета, представленный Кахлоном. Одной из составляющих бюджета должна стать пенсионная реформа, соглашение о которой было достигнуто в ходе коалиционных переговоров между "Ликудом" и НДИ.Во время зимней сессии Кнессета ожидается также утверждение закона о деятельности непартийных организаций в ходе предвыборных кампаний ("закон V-15"), закона, регулирующего деятельность торговых учреждений по субботам ("хок а-шабат").Продолжится также обсуждение законопроекта об отмене автоматической передачи детей до шести лет матери в случае развода родителей ("хезкат гиль а-рах").