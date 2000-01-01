23.12 11:28 MIGnews.com

Турция, Германия и ПА обсудили вопрос по Иерусалиму

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Лидеры Турции, Германии и Палестинской администрации обсудили вопрос о статусе Иерусалима. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные беседы со своими коллегами Штайнмайером и Аббасом в пятницу вечером, 22 декабря.Разговор состоялся после Генассамблеи ООН, в которой подавляющее большинство проголосовало против действий США по Иерусалиму.При этом издание не приводит больше никаких подробностей беседы.Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, за которую проголосовали 128 стран, с призывом к Соединнным Штатам отозвать своё признание Иерусалима столицей Израиля.