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Турция, Германия и ПА обсудили вопрос по Иерусалиму | Фото: Thinkstock23.12 11:28   MIGnews.com

Турция, Германия и ПА обсудили вопрос по Иерусалиму

Лидеры Турции, Германии и Палестинской администрации обсудили вопрос о статусе Иерусалима. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные беседы со своими коллегами Штайнмайером и Аббасом в пятницу вечером, 22 декабря.

Разговор состоялся после Генассамблеи ООН, в которой подавляющее большинство проголосовало против действий США по Иерусалиму.

При этом издание не приводит больше никаких подробностей беседы.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, за которую проголосовали 128 стран, с призывом к Соединнным Штатам отозвать своё признание Иерусалима столицей Израиля.
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