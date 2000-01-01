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flickr 23.12 14:33   MIGnews.com

Премьер Испании отказался от встречи с Пучдемоном

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что он готов к переговорам с теми, кому достанутся посты в будущем новом правительстве Каталонии, где на выборах, прошедших в четверг, большинство голосов набрали партии, выступающие за независимость региона.

Заявление Рахоя стало ответом на призыв Карлеса Пучдемона, смещенного Рахоем с поста главы каталонского правительства, к встрече в Брюсселе, где каталонский политик осел после того, как в Испании ему были предъявлены обвинения в мятеже.

Пучдемон высказался за то, чтобы переговоры прошли в Брюсселе или любой другой стране, кроме Испании, "из-за очевидных обстоятельств", передает Би Би Си.
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