23.12 14:33 MIGnews.com

Премьер Испании отказался от встречи с Пучдемоном

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что он готов к переговорам с теми, кому достанутся посты в будущем новом правительстве Каталонии, где на выборах, прошедших в четверг, большинство голосов набрали партии, выступающие за независимость региона.Заявление Рахоя стало ответом на призыв Карлеса Пучдемона, смещенного Рахоем с поста главы каталонского правительства, к встрече в Брюсселе, где каталонский политик осел после того, как в Испании ему были предъявлены обвинения в мятеже.Пучдемон высказался за то, чтобы переговоры прошли в Брюсселе или любой другой стране, кроме Испании, "из-за очевидных обстоятельств", передает Би Би Си.