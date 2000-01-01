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flickr 23.12 14:54   MIGnews.com

Британскую принцессу обвинили в расизме

Британская принцесса Мишель Кентская появилась на мероприятии с брошкой в виде чернокожего мужчины в поварском колпаке. Как сообщает издание Guardian, принцесса прибыла в украшении на Рождественский обед в Букингемском дворце.

В свою очередь, некоторые пользователи социальных сетей сочли подобное украшение проявлением расизма и оскорблением невесты принца Гарри, мать которой темнокожая.

После этого Мишель Кентская принесла свои извинения за появление в “расистской броши”.

Ее представитель сообщил, что принцесса получила это украшение в подарок и много раз носила его до этого.
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