23.12 14:54 MIGnews.com

Британскую принцессу обвинили в расизме

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Британская принцесса Мишель Кентская появилась на мероприятии с брошкой в виде чернокожего мужчины в поварском колпаке. Как сообщает издание Guardian, принцесса прибыла в украшении на Рождественский обед в Букингемском дворце.В свою очередь, некоторые пользователи социальных сетей сочли подобное украшение проявлением расизма и оскорблением невесты принца Гарри, мать которой темнокожая.После этого Мишель Кентская принесла свои извинения за появление в “расистской броши”.Ее представитель сообщил, что принцесса получила это украшение в подарок и много раз носила его до этого.